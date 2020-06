Itziar Castro habla del problema de salud que sufre: "Tengo que pasar por quirófano"

La actriz Itziar Castro ha contado este lunes que sufre lipedema, una enfermedad crónica degenerativa que altera la distribución de grasa, especialmente en la extremidades inferiores, y afecta principalmente a mujeres.

La intérprete reconoció que sufría este problema, tal y como ha contado en uno de sus vídeos, gracias a un comentario de un seguidor a una imagen que subió durante la cuarentena recreando un cuadro de Botero.

“Esto que padeces se llama lipedema. Es una enfermedad inflamatoria debido a la acumulación de grasa que colapsa el sistema linfático y produce un linfedema añadido (lipolinfedema). Existe dolor y sensibilidad, así como la tendencia a moretones”, le escribió el usuario.

Castro ha detallado que esta dolencia afecta al 11% de las mujeres y que, pese a que no es grave sí que le ha afectado en algún rodaje. “En un rodaje de un capítulo de Vis a Vis tuve que parar porque se me hincharon las piernas y me dolían, tuve que ir a Urgencias, allí me dijeron que era una infección y me mandaron antibióticos. Pero ahora sé que era lipedema, que provoca este tipo de infecciones y puede llegar a afectar al sistema linfático y a empeorarlo”, ha contado.