Itziar Castro manda un mensaje claro a Mónica Oltra tras su dimisión

“Me cuesta esta decisión porque ganan los malos. El mensaje que trasladamos es que a cualquier político que quiera hacer políticas que no vayan a favor de los poderosos se lo van a cargar con guerra sucia”, ha señalado en referencia a su imputación el pasado jueves por el presunto encubrimiento de abusos sexuales de su exmarido a una menor tutelada.

La dimisión de la dirigente valenciana ha propiciado cientos de reacciones de todos los ámbitos: Irene Montero, Ione Belarra, Yolanda Díaz y multitud de políticos de izquierda han mostrado su apoyo a Oltra.

También le ha mandado un mensaje a Mónica Oltra la actriz Itziar Castro, que ha dejado un escueto tuit en valenciano: “Gracias por todo lo que has hecho”. Un tuit por el que ha recibido decenas de mensajes de todo tipo.

“Ay cuánta demagogia. Quién ha dicho que no creamos a alguien? Lo que ha hecho por la comunidad valenciana es brutal en positivo para todos los ciudadanos de la comunidad, y eso no tiene nada que ver con si crees o no a alguien. A todo esto, el delito lo cometió su ex, no ella”, ha respondido Castro a un usuario que le acusó de no creerse el relato de la menor abusada.