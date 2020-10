Itziar Castro muestra cómo ha cambiado su cuerpo tras perder 15 kilos en tres meses

View this post on Instagram

Hoy os quiero mostrar como va el preoperatorio del #lipedema. Después de varios #drenajeslinfáticos y cuidados varios con @curro_millan de @institutofisiomedico , hemos reducido el #edema y el volumen de las #piernas + de 15cm, y con la dieta de @pilarlacosta he bajado 15kg en 3 meses con #ensayos #funciones #viajes y #vacaciones de por medio, todo esto para poder operarme sin riesgos con el #doctor @dr.nicolas.ruiz.mosquera de @med_plast.lipedema.madrid. En mi caso el #lipedema está bastante avanzado y puede provocar #infecciones, por eso me opero, aunque con una buena prevención, dieta #antiinflamatoria y drenajes con especialistas se puede llevar mucho mejor sin pasar por quirófano. Os recuerdo que el #lipedema es una #enfermedad #crónica #genética #hormonal y #progresiva que tenemos el 11% de las #mujeres en el mundo, o sea 11 de cada 100, y que no es sólo una enfermedad de #gordas, también la sufren mujeres de peso normativo. Mi recomendación es que vayáis a especialistas del tema que os guiarán y ayudarán como hacen conmigo.