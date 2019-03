Itziar Castro se ha sentado este domingo en el sofá de Chester, el programa de Risto Mejide en Cuatro. La temática de este programa era la comida, por lo que una de las primeras preguntas que ha respondido la actriz, conocida— como ella misma ha asegurado, como la gorda del cine español— ha sido sobre sus hábitos alimenticios, desmintiendo la visión que se suele tener del sobrepeso.

“Supongo que se asocia que la gente gorda no podemos parar de comer y esas cosas. A mí me cuesta comer, puedo estar muchos días sin comer”, empezó diciendo la intérprete antes de explicar que su sobrepeso se debe al desorden y a los atracones eventuales. “Luego me pones sushi y no paro”.