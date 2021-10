IU cita por error en Twitter al creador de 'La que se avecina' y su respuesta es antológica

Alberto Caballero, creador de la popular serie de televisión La que se avecina, ha hecho maravillas en Twitter con su respuesta a IU de Castilla y León, que le citó por error en esa red social para un tema que nada tenía que ver con él.

El origen de la confusión es el (hasta cierto punto) parecido en el usuario de Twitter de Caballero (@alber_caballero) con el del exdiputado de Podemos Alberto Rodríguez (@Alber_Canarias).

Por eso, IU de Castilla y León ‘arrobó’ al director y guionista en un mensaje que iba destinado realmente al expolítico.

″@IzquierdaUnida muestra el “máximo respeto” por las decisiones de @alber_caballero y se pone a su disposición “para todo lo que necesite” tras las maniobras sufridas para dejarle sin escaño”, escribió la cuenta oficial del partido político.

Un error que no habría tenido mayor repercusión de no ser por la antológica reacción de Alberto Caballero, que ha replicado: “Agradezco mucho el apoyo, pero no era mi escaño. Más quisiera yo, sufrido trabajador del sector privado, que estar en la cafetería del congreso con cañas a 0,81€ y gin tonics a 3€”.