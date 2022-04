La izquierda acusa a Macron del auge de la extrema derecha en Francia

¿Borrascas en “Macronia”? Mientras Francia tiembla, el actual presidente francés y candidato a la reelección y sus partidarios parecen preocupados por una posible victoria de Marine Le Pen a finales de abril. “Claro que puede ganar”, advirtió sin rodeos Édouard Philippe, alcalde de Le Havre, en Le Parisien. Por su parte, Emmanuel Macron ha criticado el “tándem de extrema derecha” que representan Le Pen y Éric Zemmour.

Está claro que las posiciones se han apretado en las encuestas a pocos días de la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Francia. Según un sondeo de Elabe publicado por BFMTV y L’Express el sábado 2 de abril, la diferencia entre el presidente y la líder de la Agrupación Nacional se encontraría dentro del margen 53%-47% en la segunda vuelta. La semana pasada, el margen era de 56% y un 44%, respectivamente.

En este contexto, no es de extrañar el presidente solo vaya a celebrar un debate electoral en La Défense, en la periferia de París, y que esté tanteando la opinión general. En particular, ha mostrado su pesar por el auge de la extrema derecha, un discurso que no parece convencer a sus oponentes. En los últimos tiempos, Emmanuel Macron ha sido acusado de haber favorecido, con sus actuaciones u omisiones, el auge de las ideas defendidas por Le Pen y Zemmour.

Philippe Poutou, líder del Nuevo Partido Anticapitalista (NPA) denunció, por ejemplo, “cinco años de ataques sociales” y explicó que “todo lo que ha hecho ha favorecido esas ideas nauseabundas de la extrema derecha”. “Al atacar a las clases trabajadoras, agravar la pobreza y el desempleo y señalar a los extranjeros, la extrema derecha está ganando terreno”, lamentó Poutou en BFTMV el sábado.