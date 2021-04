La izquierda confía en una movilización récord para dar la vuelta a las encuestas por un puñado de votos

Una recta final marcada especialmente por la tensión y por la crispación, con sobres con balas y proyectiles. Desde la derecha se acusa a la izquierda de “circo” y de “sobreactuación” para rentabilizar en sufragios ese clima, aunque fuentes del PP calculan que tampoco se están detectando mucha fuga de votos y que los únicos que pescan algo son Unidas Podemos y Vox. No obstante, las últimas encuestas publicadas , de El País y de ABC, siguen marcando la tendencia de que Isabel Díaz Ayuso podría sumar mayoría absoluta con Rocío Monasterio.

La situación es complicada, las encuestas no reman a favor, pero los partidos de izquierdas apuran las últimas horas de la campaña pensando que todavía hay margen. Queda partido, repiten. Una competición que entienden en el PSOE, Más País y Unidas Podemos que depende de movilizar al electorado progresista para frenar a Isabel Díaz Ayuso y Vox.

“Va a estar todo en un puñado de votos”, resumen fuentes de la candidatura de Ángel Gabilondo, que subrayan sobre el estado de los bloques: “Ni estamos tan mal como lo pintan ni ellos tan bien”. “La clave es la participación en los barrios humildes. Si toda nuestra gente va a votar, están fastidiados”, emiten desde la lista del PSOE madrileño.

Los socialistas no creen que UP salga tan bien parado como dicen los ‘populares’ en estos momentos, y se detecta más colisión de voto con Más Madrid. No obstante, desde el PSOE son tajantes y niegan que pueda haber un sorpasso de los de Errejón: “Ni de coña, el PSOE es el PSOE”. “Mónica será una buena compañera de viaje”, añaden.