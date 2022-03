Jada Pinkett Smith rompe su silencio tras la bofetada de Will Smith a Chris Rock

Rich Fury via Getty Images for Vanity Fair

Pinkett Smith, que ha relatado en múltiples ocasiones su experiencia con la alopecia que sufre, lleva la cabeza rapada desde hace años. Por eso el cómico Chris Rock, en una broma pesada, la comparó con La teniente O’Neill, algo que no sentó nada bien a la actriz. Tampoco a su marido, Will Smith, que se levantó y propinó una bofetada al presentador.

En su discurso al aceptar el premio, Smith trató de justificarse aunque, para algunos, empeoró la situación todavía más. “El amor te hace hacer locuras”, dijo entre lágrimas mientras recogía el premio, pidiendo disculpas a la Academia pero no a Rock. “Gracias por este honor, por este momento y gracias en nombre de Richard Williams. Espero que la Academia. me vuelva a invitar”, concluyó en referencia al incidente.

“Mi comportamiento de anoche en los Premios de la Academia fue inaceptable e inexcusable”, dice el intérprete en el mensaje, donde cuenta que la broma sobre la condición médica de Pinkett Smith fue demasiado y reaccionó “emocionalmente”. “Me gustaría disculparme públicamente contigo, Chris”, ha añadido Smith, dirigiéndose directamente al humorista. “Estaba fuera de lugar y me equivoqué. Estoy avergonzado y mis acciones no fueron indicativas del hombre que quiero ser. No hay lugar para la violencia en un mundo de amor y bondad”, ha añadido.