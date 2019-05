Jaime González rompe a llorar en 'Cuatro al día' al recordar a Rubalcaba: "Tengo cargo de conciencia"

La muerte de Alfredo Pérez Rubalcaba a los 67 años ha propiciado un terremoto dentro del mundo de la política y del periodismo.

Muchos especialistas en política se han despedido del socialista en redes y los programas de televisión vespertinos han intentado rendirle homenaje.

En Cuatro al día, el programa de Carme Chaparro en Cuatro, han tenido a personajes relevantes de la escena política como Susana Díaz, Fernández Vara y Óscar Puente.

En plató, los periodistas Jaime González y Ketty Garat se han emocionado al recordar a Rubalcaba.

Jaime González no ha podido contener las lágrimas al recordar sus encontronazos con el político y ha asegurado que en días como hoy “tiene cargo de conciencia”. “Yo le sacudí mucho. Le sacudí mucho y yo no me he movido de mis posiciones y le seguiría criticando pero a lo mejor me excedí. Y en días como hoy, joder, tengo cargo de conciencia”, ha asegurado.