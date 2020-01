Jaime Peñafiel carga contra Letizia y la responsabiliza duramente del momento vivido con las infantas

Felipe VI y Letizia acudieron, junto a los reyes eméritos, el pasado miércoles a la misa funeral en honor a Pilar de Borbón, hermana de don Juan Carlos e infanta de España. Celebrada en el Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, en la ceremonia también estuvieron presentes las Infantas Elena y Cristina y la reina Beatriz de Holanda.

La llegada de los reyes dejó un momento que no dudaron en destacar los medios especializados en asuntos de la Casa Real. Felipe VI y Letizia fueron los últimos en entrar y, cuando lo hicieron, saludaron y besaron a Juan Carlos y Sofía.

Después hicieron lo propio con la monarca de los Países Bajos, pero cuando llegó el turno de las hermanas del monarca no hubo saludo. Publicaciones como Vanitatis, Semana o Vanity Fair catalogaron el encuentro de “frío” y resaltaron que los gestos “confirma la tensión”.

Jaime Peñafiel, el periodista especializado en asuntos de la Casa Real, estuvo este jueves en Todo es mentira, el programa de Risto Mejide en Cuatro, y valoró el momento.

“Había mucha curiosidad porque era la primera vez que la familia se encontraba. No sé si para evitar de que la cosa fuera muy tensa para Letizia no saludó a sus hermanas, sabiendo que ella (Letizia) no lo iba a hacer. Fue una grosería”, aseguró Peñafiel.