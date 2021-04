Jaime Peñafiel revela que estuvo a punto de fallecer por coronavirus: "Si me ingresan, muero"

Jaime Peñafiel está acostumbrado a narrar anécdotas de muchos de los personajes que conoce, empezando por los miembros de la Casa Real. Pero el coronavirus le ha hecho pasar de ‘contador’ a protagonista de su propia historia: cómo la pandemia le dejó al borde de la muerte. Así lo ha confesado en una entrevista en Sálvame (Telecinco).

“Estoy vivo más que de milagro. No estuve ingresado pero si me ingresan me hubiera muerto porque los hospitales estaban infectados”. Sí tuvo tratamiento y el doctor llegó a decirle a su esposa “Carmen, deja a tu marido morir en paz”, ha recordado después de apuntar que ya está vacunado.

El periodista, de 88 años, rememora especialmente un momento: “Una madrugada pensé que cuando se ponía el sol yo me iba. Le dije a Carmen que abriese la ventana porque se iba el día y yo me iba con el día”. Sin embargo, entonces todo cambió: “Aquella madrugada hizo crisis la enfermedad. Me desperté como un roble, como si hubiera sido una pesadilla”.

Peñafiel ha reconocido que no sintió ni miedo ni dolor ante la muerte. “Lo único que me dolía es que dejaba a Carmen sola pero me iba tranquilo. Ya en mi vida había hecho todo lo que tenía que hacer”. Pero en esos duros momentos sí pensó mucho en su esposa, su hija y en dejar “todo resuelto”. Incluso, pidió perdón a Carmen por si en alguna ocasión la había ofendido.