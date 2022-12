James Cameron prueba que Jack tenía que morir en 'Titanic'

CBS Photo Archive via Getty Images

En 2012, los presentadores del programa MythBusters realizaron su propio experimento y presentaron los hallazgos a Cameron. Éste sugería que tanto Jack como Rose podrían haber compartido el tablón, pero eso no convenció al director. “Son tipos divertidos y me encantó hacer el programa con ellos, pero eran tonterías”, comentó Cameron más tarde a The Daily Beast.