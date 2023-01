James Rhodes habla en medio de la polémica y cuenta cómo es Risto realmente

El propio Risto usó su programa para dar su versión de los hechos . “En primer lugar, perdón, y no me cuesta nada pedirlo. Perdón porque hay que pedirlo cuando has ofendido a la persona inadecuada o porque has molestado a quien no debías. ¿En qué cabeza cabe que yo me pueda reír, como padre que soy, porque alguien haya perdido a un hijo?”, dijo después de contar que había intentado llamar a Ana Obregón sin éxito.

Para acabar señaló: “De verdad, me duele que hayas pensado que me he reído de que tú hayas tenido que enterrar a un hijo. Lo siento muchísimo. Y es el mismo morbo de la gente que va a ver si se le nota la barriguita a alguien. Lo siento, pero sigo estando en contra de eso. Y ni tú, ni Cristina ni yo tenemos la culpa, porque seguramente también me han puesto a mí porque yo me he separado este año. No lo sé, pero, si es así, lo denuncio”.