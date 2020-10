Jared Kushner, el hombre al que sólo su suegro manda en la Casa Blanca

“Mi estrella”. Donald Trump señala hacia donde se encuentra Jared Kushner. El presidente de EEUU mira a su yerno con una ternura y un orgullo poco habituales en el republicano. Fue en junio, tras un encuentro con policías en Washington, al hilo de la crisis del coronavirus. Dos palabras para definir a su “asesor especial”, al hombre que más manda en la Casa Blanca después de él mismo, al esposo de Ivanka. Dicen que a veces Kushner le pone la brida a Trump. Dicen que a veces le alienta las locuras. El caso es que este empresario sin experiencia política se le ha hecho imprescindible.

Kushner (Livingston, Nueva Jersey, 10 de enero de 1981), fue una de las grandes sorpresas en el equipo del presidente cuando tomó posesión del cargo, en enero de 2017. No tenía ni idea de gestión pública. Aportaba la experiencia de ser el rico dueño de una firma de bienes raíces —herencia familiar— y el editor de un semanario, The New York Observer, comprado para influir. Con esa dote había llegado a la familia Trump y había ido escalando a la vez que el magnate subía su apuesta en política.

Primero, le llevó la estrategia en medios digitales, contratando un equipo de expertos que ensalzaran su histriónica figura. Luego, ante la caída en desgracia de Corey Lewandowski, el jefe de la campaña presidencial, tomó su relevo de facto y se rodeó de asesores afines. Hizo sombra hasta al ideólogo de cabecera, Steve Bannon. Así, en volandas, hasta Washington. “Es muy bueno en política”, repite su suegro. “Es un genio oculto, nadie se lo explica”, añade Nikki Haley, la exembajadora de EEUU ante la ONU. “Secretary of Everything”, lo llaman. El secretario o ministro de todo, un rol completamente inusual.

El milagro de la vida

La prensa trata de analizar el “misterio Kushner” y siempre encuentra una huella esencial en su vida y su obra: su origen familiar. Sus abuelos llegaron a EEUU procedentes de Polonia, donde sobrevivieron al Holocausto. Por eso, se repite el clan, la vida es un milagro que hay que exprimir. Hay que ir a por todas.

La empresa inmobiliaria que fundaron los emigrantes tuvo éxito desde los años 50 y pasó luego a manos de Charles, padre del asesor. Hasta 22.000 propiedades para alquilar llegó a tener la familia, centrada en dar servicio a familias de clase media. Jared, hijo mayor, fue criado por un padre estricto y colérico, que no le dejaba ni ponerse pantalones vaqueros. Aprendió, de sus órdenes, a ser refinado en el vestir, y de sus excesos, a ser tranquilo y no perder los papeles.

Sociólogo y abogado, no fue un estudiante brillante. Pasó sin mucha gloria por una escuela judía Frisch —es ortodoxo moderno— y luego ingresó en la prestigiosa Universidad de Harvard, pero con trampa: no lo llevaron allí sus notas ni sus calificaciones deportivas, sino el dinero de su padre, que al año siguiente de su matriculación, disimuladamente, donó 2,5 millones de dólares al campus. Daniel Golden, editor de la organización periodística ProPublica, desveló este dato en 2006, en su libro The Price of Admission (El precio de la admisión), una obra en la que narraba cómo las élites de EEUU tratan de comprar títulos respetables para sus vástagos. En 2007, Jared se graduó también en la Universidad de Nueva York, especializándose en Administración de Empresas. También donación mediante: tres millones de dólares, esta vez.

El destino le puso la empresa familiar en sus manos con apenas 24 años, cuando su padre tuvo que ingresar en prisión. La acusación de evasión de impuestos, contribuciones ilegales a campañas y sobornos a testigos se enredó por una trama de película: Charles, enfadado por el reparto de la herencia familiar, contrató a una prostituta -cuyos servicios había requerido en el pasado- para enzalamar a su cuñado, llevárselo a la cama, grabarlo y, así, chantajearlo a él y a su propia hermana para que no declarasen en su contra en el juicio. El resultado fue el contrario: denuncia inmediata. Pasó 14 meses en prisión en Alabama, donde su hijo iba de visita, sin falta, cada fin de semana.

Pocos meses después, el yerno de Trump adquirió el Observer, una publicación conservadora fundada en 1987. Estuvo al frente del semanario hasta inicios de 2017, cuando entró en la Casa Blanca, cediendo su puesto a su hermano Joseph. En ese tiempo, además de comerse editores como rosquillas —seis en siete años—, sus páginas fueron un arma política pilotada para defender a su padre y los intereses afines y, luego, a su suegro. Entre otros, su diana fue Chris Christie, el fiscal federal que enchironó a su padre. Un nombre que sonaba como vicepresidente para Trump y que él quitó de la lista. “El niño te ha estado apuntando con un hacha en la cabeza”, le dijo Bannon a Christie para explicarle por qué el elegido, al fin, había sido Mike Pence.