'Jauría', una patada de realidad

He necesitado 24 horas para poder empezar a asimilar ese brutal fragmento de realidad interpretada que es Jauría. 6 sillas vacías en un oscuro y frío escenario reciben impasibles a una sala nerviosa y expectante que se va llenando hasta no quedar ni un solo hueco por ocupar. No es morbo. No es espectáculo. Es la necesidad de entender nuestra miseria lo que nos hace estar allí durante casi hora y media sin apartar la mirada de lo que preferimos no mirar. Esta obra nos planta delante de la cara la cruda realidad.

Jauría es una transcripción literal de declaraciones y fragmentos del juicio de la manada recolocados para guiarnos hacia una lectura concreta. Es un trabajo sutil pero potente. Cuidadoso pero valiente. Para todos aquellos que piensen que es un espectáculo del sufrimiento, aclarar que no es así (a esto son más propensos los medios).