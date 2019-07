Javier Ambrossi ('Los Javis') deja a todos sin palabras con su potente mensaje en Telemadrid durante el Orgullo

Telemadrid, la televisión pública madrileña, ha cubierto en directo la marcha del Orgullo en la capital de España en un programa especial presentado por Emilio Pineda y Carmen Alcayde.

Durante la retransmisión han entrevistado a numerosos personajes, tanto políticos como anónimos, que han participado en el desfile. Entre ellos, también miembros de la cultura como Los Javis, Javier Ambrossi y Javier Calvo, jóvenes cineastas creadores de éxitos como Paquita Salas y La Llamada.

Los dos han expresado su emoción de participar en este evento en favor de la igualdad y la diversidad, pero Ambrossi ha dejado a todos con la boca abierta y sin palabras con el mensaje con el que se ha cerrado la entrevista:

“A la gente que pinche Telemadrid y que piense que esto es una mamarrachada y que son cuatro personas que se ponen a bailar y no sé qué y no sé cuántos, que piensen que estas mismas personas que están ahora mismo divirtiéndose muchas de ellas no han tenido la oportunidad de desarrollarse en libertad. Y que que hoy estén disfrutando es el triunfo también de ellos aunque no lo sepan”.