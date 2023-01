Javier Aroca ve el último dato de inflación de España y no duda en dedicarle este mensaje al PP

“Ahora es cuando sale #Bendodo y dice que es por la ETA discontinua”, ha señalado, en un mensaje que en menos de un día supera los 1.100 me gusta en Twitter, y con el que hace clara referencia al dato del Eurostat que señala a España como el país de la eurozona con menor crecimiento de los precios.

No es la primera vez que Aroca habla de Elías Bendodo en los últimos días. Durante su intervención en En Jake, programa de actualidad en ETB, no dudó en asegurar que “en el Estado no se conoce a este dirigente”.