Javier Ayala: “El PSOE de Madrid tiene que recuperar la izquierda”

EL HUFFPOST Javier Ayala

De Fuenlabrada para toda la Comunidad de Madrid. El alcalde de este municipio, Javier Ayala, se ha lanzado a las primarias del hundido PSOE de Madrid para intentar reflotarlo y ser su nuevo secretario general. Los militantes están llamados a las urnas este sábado, donde se medirá con el diputado autonómico Juan Lobato, gran favorito en esta pugna interna. Los socialistas llegan heridos tras la debacle del 4-M y las consiguientes marchas de José Manuel Franco y de Ángel Gabilondo. Ayala se presenta como el candidato que quiere recuperar el ala más de izquierdas y considera un error la campaña que se hizo mirando al centro. Vende “partido y proyecto político”, pero se descarta para ser el candidato en las elecciones de 2023. Tiene claro que la candidatura debe ser para una mujer y se muestra confiado en que se puede volver a ganar si se hacen las cosas bien frente a Isabel Díaz Ayuso. ¿Por qué ha dado este paso? ¿Por qué se presenta? Porque creo que estamos en el peor momento para el PSOE en Madrid. Represento un modelo de partido, político y de hacer las cosas distinto al del otro candidato. ¿Cuál es ese modelo? Planteo uno en el que hay que empezar a hacer partido desde abajo. No creo que haya que empezar eligiendo al candidato y luego todo lo demás, sino que hay que pensar primero en fortalecer al partido, volver a conectar con la sociedad, que hemos perdido contacto, a través de los movimientos sociales. En segundo lugar, el modelo político e ideológico, me defino nítidamente como de izquierdas y de izquierdas sin complejos. Es decir, en el partido siempre ha habido dos almas, yo me identifico con el alma más obrera del PSOE. En tercer lugar, es un proyecto autónomo. No ha sido así durante muchos años. Creo que los socialistas de Madrid debemos pensar en un futuro para Madrid desde la lealtad y la coordinación con los órganos federales. Esto va a beneficiar al partido en Madrid y a los resultados de Pedro Sánchez en las próximas generales.

Hay que volver a conectar con la sociedad

Si sale elegido secretario general, ¿quiere ser el candidato? Es una cuestión que he puesto encima de la mesa: no es momento de que el secretario general sea candidato. Por la sencilla razón de que eso condicionaría al partido a esa lucha interna para ser candidato. Lo que se necesita es construir y hacer partido. Uno tiene que saber dónde está en cada momento y este es el de la generosidad. Creo que sumo más al partido en Fuenlabrada y quiero seguir manteniendo la Alcaldía si los ciudadanos lo consideran. Y una tercera razón: es el momento de que las mujeres del PSOE lideren esas candidaturas a la Comunidad y al Ayuntamiento de Madrid. Tres motivos por los que no voy a ser candidato. Hablando de mujeres, una de las primeras decisiones que tendría que tomar si consigue la Secretaría General es organizar el grupo parlamentario en la Asamblea. La portavoz allí es Hana Jalloul, ¿se compromete a que siga si gana las primarias? Una de las características de mi candidatura es no ir con mochilas, con lo cual me parecería mal comprometerme en este sentido con nadie. Ni siquiera con la actual portavoz. Si me pregunta por la compañera, decir que está haciendo un trabajo brillante. Por varias cuestiones: por la valentía de dar un paso en un momento tan complicado y hacerse cargo de la Portavocía y porque ha cambiado la dinámica de trabajo del grupo en la Asamblea. Es decir, se ha dado cuenta de que el altavoz de los socialistas no está tanto en la Asamblea sino en los municipios.

No es el momento de que el secretario general sea el candidato en las elecciones

El PSOE es el tercer partido en Madrid por debajo del PP y de Más Madrid, ¿teme que se consolide ese sorpasso de los de Mónica García? Una de las cuestiones que defiendo es que tenemos que recuperar ese espacio perdido y que ha ganado Más Madrid, hay que recuperar la izquierda, para que desde la izquierda poder ganar en el centro. Me parecería un error dirigir nuestro mensaje al electorado de centro. Lo hemos vivido en el 4-M. Nos equivocamos. Si hacemos un discurso claro de izquierdas, no caeremos en ese problema. Y si no, nos va a costar un poco más. En Madrid, Ayuso logró más escaños que las tres izquierdas juntas. ¿Qué autocrítica hace? Creo que se formó la tormenta perfecta en las anteriores elecciones, en las que nosotros tampoco estuvimos muy certeros. Deberíamos haber hablado con el candidato si estaba en disposición y le atraía el proyecto, deberíamos haber hecho una campaña más clara y haber dado más participación a la militancia. Es cierto que si esto lo juntas en el peor periodo de crisis sanitaria, es más difícil pisar la calle, era el peor escenario. Me presento para volver al resultado de 2019, que ganamos. ¿Cree de verdad que pueden ganar las elecciones en 2023? Evidentemente podemos ganar si somos capaces de hacer las cosas bien. Mi modelo es partido, proyecto político y autonomía. Si tenemos una buena candidata, el resultado puede ser el de 2019.

En el 4-M se formó la tormenta perfecta

Uno los análisis que se ha hecho es que el PSOE-M quedó tercero porque no se visualizó una oposición a Ayuso, que sí capitalizó Mónica García. Si usted gana, no sabremos quién es el candidato. ¿No están cayendo en el mismo error de que los ciudadanos lleguen a unas elecciones sin saber quién hace oposición en el PSOE? Gane yo u otro compañero, no sabemos quién será el candidato todavía. Se hará con primarias entre los militantes. Si gano yo, la oposición la realizará el PSOE-M con su secretario general pero también con otras voces. Me encargaré de sacar otros liderazgos que sean voces autorizadas. Se han acabado los tiempos de los personalismos. Tenemos que abrir el partido a más voces, incorporar más compañeros y, sobre todo, compañeras. No tenemos que obsesionarnos con tener un candidato porque siempre nos hemos equivocado, elegimos al candidato y luego todo lo demás. Es un modelo distinto, primero partido, luego proyecto político y hablaremos. ¿Es Madrid una comunidad sociológicamente de derechas? Estoy convencido de que no. Sus ciudadanos quieren mejorar, avanzar. El problema es que también hay que ver ese argumento y esa lógica de por qué tienen que votarnos. El electorado no se equivoca cuando vota. Hemos cometido errores de indefinición de modelo político. ¿Cómo va a ser esa oposición a Ayuso si gana? Será fundamentada en dos cuestiones. Primero: pisando barro. Creo que eso lo está haciendo Hana. La Comunidad de Madrid está más pendiente de hacer oposición a Sánchez que de resolver los problemas de la Comunidad. Y con el municipalismo. Gobernamos sobre dos millones de habitantes y hay que poner de modo de espejo a Ayuso las políticas públicas de nuestros municipios para demostrar que en nuestras ciudades se vive mejor que en aquellas donde gobierna el PP.

Ayuso está más pendiente de hacer oposición a Sánchez que de resolver los problemas de la Comunidad