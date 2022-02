Javier Bardem revela la película que le hizo enamorarse en su infancia

Javier Bardem está en plena promoción de sus últimos y exitosos proyectos, Being the Ricardos y El buen patrón. La película de Fernando León de Aranoa ya le ha valido una nominación como Mejor actor en los Goya y en el caso de la cinta en la que comparte protagonismo con Nicole Kidman se ha ganado a gran parte de la crítica.

En el caso de Bardem, la primera pregunta era la siguiente: ¿Quién es tu crush de una película de la infancia? La respuesta del actor no se la esperaba nadie y no ha nombrado a ninguna diva de la época, el intérprete tuvo un flechazo con ET. “Recuerdo el día que vi la película tres veces seguidas”, ha rememorado en la revista.