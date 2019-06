TENDENCIAS

Javier Calvo: "Descubrí mi sexualidad a la vez que mi personaje descubría su sexualidad"

El actor, director de cine y productor, nacido en Madrid en 1991, no para un momento quieto. Va, viene y en la silla no se sienta: casi baila de tanto movimiento. “Sí, me muevo más...”, confiesa entre risas. No hace falta que lo jure. Al final del pasillo de la oficina, su equipo monta la tercera temporada de Paquita Salas, una serie de televisión que dirige desde 2016 junto a su novio, Javier Ambrossi.