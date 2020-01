Javier Cansado, obligado a responder a la pregunta del sexo de Broncano en la situación más comprometida

Javier Cansado acudió este jueves a La Resistenciapor segunda vez al programa que presenta David Broncano. El humorista no consiguió salvarse de las tradicionales preguntas del dinero y de las relaciones sexuales que el conductor del espacio hace a cada invitado.

Como ya estuvo en la pasada temporada, Cansado tuvo que actualizar su patrimonio económico y responder por primera vez a la cantidad de sexo que tuvo durante el último mes.

Sobre la primera cuestión, la del dinero, el humorista aseguró que tiene más que el año pasado, sumando sus dos cuentas y las inversiones: “En el banco unos 100.000 euros más o menos, pero lo que pasa es que tengo todo invertido”.

En ese momento, Cansado aún no se podía imaginar la sorpresa que le iba a llegar tan solo unos segundos después. Su hija Helena Pozuelo, una de las guionistas del programa, quería estar presente cuando respondiera a las relaciones sexuales del último mes. “La idea es estar presente y en silencio”, le dijo Broncano a la joven, ante el asombro de su padre.

“Bueno, a ver, yo follo días alternos. Día no, día no, día no... día sí. Pero lo importante en mi estado, que tengo buena salud, es la calidad y no la cantidad”, empezó a responder el humorista, que iba a hacer una comparación con los leucocitos cuando le cortó su hija afirmándo que igual se iba del plató.

Broncano le dijo que no se podía ir y Cansado continuó con su símil: “Lo importante, desde mi punto de vista, no es saber cuántos leucocitos tienes en la sangre, si no conocer si hay salseo y están en movimiento. Puedo follar poco al mes, pero hay que verlo. Hay que estar ahí para ver ese volcán. No follo mucho, pero porque vitalmente no puedes, no tienes tiempo y lo tienes que planear”.

Cuando concluyó la respuesta, le tocó el turno a la joven de valorarla. “Me arrepiento un poco de esto. Era justo lo opuesto a lo que había pensado ponerte (a Broncano) en la entrevista en un inicio, que era que no quiero saber sus relaciones”, le comentó al presentador.

“Deberías estar contento por tu padre, que no hay mucha actividad, pero es muy eficiente”, le afirmó Broncano. “Y por mi madre”, respondió instantáneamente la joven, antes de salir del plató.

Cansado concluyó afirmando entre bromas que casi había sudado para responder.