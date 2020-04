Javier Cárdenas, contra PSOE y Podemos: "Lo grave es que haya gente que los apoya con la cantidad de muertos que hay"

Javier Cárdenas, presentador de Levántate y Cárdenas en Europa FM, ha cargado contra el Gobierno por su gestión de la crisis del coronavirus e incluso lo ha acusado de prevaricar.

En una entrevista en el programa Estado de Alarma, Cárdenas ha asegurado que el Ejecutivo no ha actuado de “forma inepta”, sino que ha prevaricado porque “conociendo la información se la han saltado porque les beneficiaba”.

“Lo grave es que haya gente que diga que apoya al Gobierno con la cantidad de muertos que hay”, ha soltado. Y ha asegurado que “la mayor parte de los palmeros” del Ejecutivo “han estado trabajando en televisión pegándose unos batazos de audiencia descomunales y los han mantenido porque son afines a una forma de pensar”.

Cárdenas ha criticado que “la gente” no tiene la actitud de “coger la antorcha y salir a la calle” pese a los muertos que hay en España. “Cuando la gente no ve al presentador de turno cabreado, la gente no se cabrea. En la radio somos cuatro los cabreados. El resto de morning show es jijijaja, aquí no pasa nada”, ha dicho antes de afirmar que la crisis del coronavirus “se ha podido evitar porque lo dicen todos los médicos y la OMS avisó”.

“Me parece una vergüenza. Hay gente defendiendo con una sinvergoncería sin precedentes lo que está haciendo el Gobierno. Cómo podéis mentir de esa forma, coño”, ha estallado.

En este sentido, Cárdenas ha afirmado que “todo el mundo sabe que si eres mínimamente crítico, por ejemplo, con el PSOE no vas a trabajar en los medios de comunicación de este país”. “El PP no cuida para nada a la gente que le apoya”, ha lamentado.

“Si eres independiente te crujen porque un día atizas a unos y un día atizas a otros. ¿Por qué crees que casi todas los humoristas cojean de la misma pierna, todos hacen humor sobre el mismo partido y todos defienden al mismo partido? ¿Casualidad? Es porque en las fiestas populares contratan al monologuista o le meten en cualquier programa por mala audiencia que de”, ha denunciado.