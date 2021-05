Javier Cárdenas culpa a Pedro Sánchez de su despido de Europa FM

Javier Cárdenas ha sido despedido de Europa FM y ya este martes no estará al frente de Levántate y Cárdenas, el morning show que ha presentado durante doce años.

El locutor se ha despedido en Instagram de la audiencia de su programa y ha señalado que detrás de su destitución hay una presión política por parte de Moncloa y de Pedro Sánchez.

“Aún no entendemos por qué la cadena ha tomado esa decisión, creemos que no le beneficia nada. Y como le he dicho a la cadena: ’no os beneficia, la gente no va a entender por qué no nos dejáis que nos despidamos si lo vamos a hacer de una forma bonita, elegante, vamos, como todos nos merecemos”.

Cárdenas ha afirmado que “hace un año la cadena ya me dijo que dejara de hacer críticas políticas porque desde Moncloa habían dado avisos y advertencias muy serias”.

“Y yo les dije que lo sentía mucho, pero que a mí me habían fichado sabiendo cómo yo era y que os lo debía a vosotros. Con la situación tan complicada que hay en España yo no me podía callar ante todo lo que está pasando”, ha proseguido.

El presentador ha hablado directamente del presidente, Pedro Sánchez, y ha comentado que “ha metido la cantidad de dinero que ha metido en Atresmedia, en Antena 3, en Europa FM, en Onda Cero... es evidente que no lo ha hecho gratis y como me decía hace dos semanas un directivo de la casa, ‘no eres el único que va a caer, hay más gente en la lista’. Ya lo siento por esa gente porque es injusto que esas decisiones sean por temas políticos, pero os digo que un millón de gracias”.