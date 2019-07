Javier Cárdenas defiende sus abdominales: "Hoy no voy al gym porque creo que no lo necesito"

″¿No te habrás hecho un Sabater?” o “te has pasado con el rotulador, nada de tirarse al agua o la tableta desaparece” son alguno de los comentarios que se pueden leer en la publicación.

Los abdominales de Javier Cárdenas han desatado la polémica. El presentador de Levántate y Cárdenas, de Europa FM, publicó el pasado domingo una fotografía en su perfil de Instagram en la que se le ve en un barco luciendo unos marcados abdominales. Y hay quien no se cree que sean reales.

Ante esta incredulidad, también proveniente de varios medios de comunicación, Cárdenas ha querido salir al paso y defender su cuerpo. Primero, ante estas cabeceras con una publicación de hace tres años en una revista rosa: “Es lo que tiene no aceptar el chantaje de coproducir programas de televisión con nadie”.

En otra publicación, el presentador saca otro reportaje, esta vez de hace cinco años y para la promoción de una marca. “Como veis el mismo cuerpo...”, comenta junto a la imagen, antes de volver a atacar a El Mundo por un presunto chantaje: “Aún nadie me había chantajeado para que produjera un programa con ellos, y que si no me atuviera a las consecuencias”.

“Soy un privilegiado, me siento feliz con todo lo que tengo. Y a los que engañan, que sigan con su mierda de vida. Por cierto, hoy no voy al gym, porque creo que no lo necesito!!!”, termina el texto.