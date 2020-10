Javier Cárdenas explota contra un líder político: "¡A ver si aprendemos democracia de verdad!"

Javier Cárdenas, presentador del programa Levántate y Cárdenas en Europa FM, se ha mostrado completamente indignado con el líder de Podemos, Pablo Iglesias, a quien ha criticado con dureza.

Todo ello a raíz de que varios miembros del actual y del anterior Gobierno francés, incluido el exprimer ministro, Édouard Philippe, fueran objeto de registros judiciales en sus oficinas y en sus domicilios en el ámbito de la investigación abierta por su gestión de la crisis del coronavirus.

Se trata de determinar si hubo dejación de funciones de los responsables de la gestión de la crisis por abstenerse de tomar medidas para hacer frente al siniestro de la pandemia, un delito que está penado con hasta dos años de cárcel y 30.000 euros de multa.

“A eso se le llama democracia, que es que la justicia pueda investigar a los gestores del país. Lo que no es democracia es lo que dijo uno de los altos cargos de Podemos y el propio Pablo Iglesias de que él no puede ser imputado porque sería un escándalo para la Unión Europea”, ha empezando diciendo Cárdenas.

″¿Por qué no? Si un juez dice que has cometido tres delitos, ¿por qué no puedes ser imputado? ¿Dónde está el escándalo? ¿No eráis vosotros los que decíais que es increíble que el rey sea inimputable solo por ser rey? Pero vosotros no. El rey sí, pero vosotros no, ¿no? Pues a ver si aprendemos un poco de democracia. ¡A ver si aprendemos democracia de verdad!”, ha exclamado.

Cárdenas ha asegurado que la investigación que se está llevando a cabo en Francia es la diferencia “entre un país serio y un país de risa como el nuestro, donde un juez dice que un vicepresidente ha cometido tres delitos y la fiscalía se opone a investigarlo”.

“La fiscalía que está dirigida por una exministra del PSOE y una afiliada al PSOE. Eso es lo que no es serio”, ha asegurado el presentador, que ha dicho que el PSOE y Podemos quieren “saltarse la Constitución cambiando a los jueces del Poder Judicial” y ha asegurado que “estamos viviendo una dictadura”.