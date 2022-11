Javier Gutiérrez se pronuncia alto y claro sobre lo ocurrido con Luis Tosar y la sanidad pública

“A mi me parece que hay una intoxicación y una manipulación de quien filtra esa foto. Me parece que alguien que paga sus impuestos tiene todo el derecho a pedir sanidad pública para quien no tengo los suficientes recursos”, ha comentado el actor en la agencia de noticias. Y ha señalado, además, que “la sanidad pública española es de lo mejor que hay en España”.