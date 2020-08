Javier Maroto, trending topic por lo que ha hecho en 'Al Rojo Vivo': María Llapart se lo ha afeado al momento

Javier Maroto, portavoz del PP en el Senado, ha evitado a toda costa responder en Al Rojo Vivo a si cree que se debería conocer el paradero del rey emérito tras abandonar España. Sus evidentes intentos por esquivar el tema le han convertido en treding topic en Twitter.

La presentadora, María Llapart, le ha preguntado en varias ocasiones por la cuestión, pero el dirigente popular ha desviado el tema para cargar contra la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y contra los dirigentes de Podemos Pablo Iglesias e Irene Montero.

Para cambiar de tema, Maroto se ha escudado en que no sabe si “eso es lo más relevante”, en referencia al paradero del rey emérito. “Me gustaría, escuchando a la ministra Yolanda Díaz, decirle que no se entera de la fiesta. Es una ministra que,en general, no suele enterarse”, ha dicho el portavoz del PP.

“Si en un partido como Podemos, por un caso como el de Iglesias y Dina, en el que el jefe del partido tiene un comportamiento machista, ¿expulsamos al partido de España o acusamos a su secretario general?”, ha preguntado Maroto.

“Si Pablo Iglesias, con lo que está haciendo con el rey Juan Carlos, se aplicase la misma vara de medir que tiene para él mismo le habrían exiliado de España hace meses”, ha continuado.

Ante el panorama, María Llapart ha insistido: “Señor Maroto, le voy a seguir preguntando por el monarca. Es, sin duda, una noticia histórica que quien ha sido rey de este país abandone el país. Le voy a volver a hacer la pregunta: ¿Usted cree que deberíamos saber dónde se encuentra Don Juan Carlos I?”

Pero Maroto ha vuelto a aprovechar para atacar a Podemos: “Si esta pregunta se la hacen a alguien del Gobierno de la parte de Podemos, les gustaría saber si está a tiro para hacerle un escrache, que es lo propio de Podemos”.

“Luego les molesta a Pablo Iglesias y a Irene Montero que vayan a su casoplón de Galapagar, pero ellos dieron la denominación de ‘jarabe democrático’ a eso de ir a molestar y amenazar a la gente”, ha añadido.

Ante la situación, María Llapart ha cambiado de tema pero dejando antes un recado al dirigente del PP: “Señor Maroto, no me negará que no me responde a las preguntas. No me ha dicho si le parece buena o mala solución la salida del monarca, no me ha dicho si a ustedes les gustaría saber o si cree que los ciudadanos españoles deben saber dónde está el monarca y ahora le pregunto por las supuestas prácticas irregulares, fraudulentas e ilegales del monarca y tampoco me responde”.

“Pero no pasa nada, que conste, que conste en acta. No le voy a seguir preguntando porque también le quiero preguntar por los presupuestos”, ha zanjado.