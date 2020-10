Este sanitario triunfa con su respuesta a las quejas de Juan Muñoz ('Cruz y Raya') sobre las restricciones

”¿Nos ponen toque de queda? Pero vamos a ver, ¿saben lo que les digo? Sinceramente, ¡prefiero morirme de Covid que de asco! ¡Y me están matando de asco!”.

Con estas palabras terminaba su discurso de casi dos minutos el cómico Juan Muñoz, quien fuera integrante del dúo Cruz y Raya con José Mota. Una alocución que colgó en su cuenta de Twitter y por la que ha recibido numerosísimas respuestas, la mayoría críticas con sus palabras.

Entre las contestaciones que ha recibido Muñoz, la de Javier Padilla, médico de familia y autor junto al epidemiólogo Pedro Gullón de Epidemiocracia. Nadie está a salvo si no estamos todos a salvo.

Esto ha escrito Padilla en su cuenta de Twitter citando el vídeo del humorista:

“8 meses después hay quien no se ha enterado que nos da igual de qué prefieran morirse ellos, que esto va de que no contagien a quienes prefieran no morirse de eso. Y mientras tanto, de exigir políticas que redistribuyan renta, no que protejan la actividad”.