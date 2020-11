Javier Reverte, supongo

Este último puente de los Difuntos se ha currado su nombre, aturdiéndome con tres certeros golpes de guadaña.

Si bien es cierto que el cine es el arte de mi tiempo -que cada vez se conjuga más en pretérito- y que, como dijo Walter Pater, «todas las artes tienden a la condición de la música, que sólo es forma» - frase que le aupó al columpio de la gloria-, soy, me guste o no, gente de libros y de amigos.

Han sido la amargura y la nostalgia las que han decidido esta lápida, no yo.

Según el aforismo clásico, hay dos tipos de escritores: los que van a comprar el pan y lo cuentan como si hubieran estado en la guerra, y los que van a guerra y lo cuentan como si volvieran de la tahona mordiéndole los juanetes a la barra.

Yo añadiría un tercer tipo a esta clasificación: el escritor que ha viajado a África y lo cuenta como si hubiera viajado a África.

Apenas se han hallado especímenes de esta categoría de depredadores de kilómetros, personas y paisajes. El último del que he tenido noticia se llamó, hasta el maldito sábado treinta y uno de octubre de 2020, Javier Reverte.

A Reverte le debo algunas de las mejores páginas que he leído en mi vida y muchas de las peores. Y es que, tras empaparme con el calor, la humedad, la belleza y la miseria que inundan Vagabundo en África, pensé que en los libros de viajes encontraría una riqueza vedada hasta aquel momento por un prejuicio que me indicaba la futilidad de dar cuenta de territorios recorridos cien mil veces, cazados en millones de fotografías, accesibles gracias a los paquetes organizados. De aquel impulso, que me llevó a leer a los más dispares autores, extraje dos conclusiones en las que me mantengo aún: que mi prejuicio es muy razonable (solo el vagabundo Cela, el misántropo Pla y el fantasioso Chatwin se salvarían de ser yo el cura a cargo del escrutinio), y que Javier Reverte no es una excepción en un género copado por impostados impostores, mitómanos y caraduras con tantas pretensiones como poca altura; Javier Reverte es un género que comenzó cuando se puso ante la máquina de escribir y ha terminado demasiado pronto.