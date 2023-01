″¿Qué está pasando? Las matemáticas son bastante sencillas de entender y es que alguien está ganando más dinero en todo esto. No hay mucha más respuesta. Pero es que lo que está ocurriendo es sospechosamente misterioso”, ha empezando avisando en el programa de TVE Hablando Claro.

Y ha seguido: “Como la gasolina es algo de refino, pero fundamentalmente petróleo, uno pensaría: 11% de rebaja del petróleo, algo parecido la gasolina. Pues no. No solamente no está bajando, sino que está subiendo. Que el crudo baja, pero la gasolina, desde que acabó el año hasta ahora, se nos ha subido un 3,5%. Y también gasoil, que se ha encarecido un 2,3%”.