Javier Ruiz da un diagnóstico, "hablando claro", de lo que está pasando en España

Javier Ruiz ha explicado en Hablando Claro , el nuevo programa matutino de TVE, lo que está ocurriendo en España con los precios y ha dicho cuál es “la única solución” para que las familias no se empobrezcan.

Pero, tal y como ha comentado Ruiz, ahora, los ciudadanos no estaban “comprando como locos”: “Esta vez lo que tenemos es un problema de oferta. Tenemos un problema energético, entonces, esto que estamos haciendo de subir los tipos de interés, esto de que te metan una radioterapia que te destroza el sistema inmunitario económico puede no ser una solución, puede ser un segundo problema porque con esto de subir los tipos no bajas el precio de la energía pero sí destrozas a las familias”.