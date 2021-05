Javier Ruiz desmonta a Santiago Abascal tras las afirmaciones que ha hecho en Telecinco

El periodista Javier Ruiz ha desmontado en El Programa de Ana Rosa el discurso que minutos antes había desplegado el líder de Vox, Santiago Abascal, sobre la situación en Ceuta.

El dirigente del partido ultraderechista había asegurado, entre otras cosas, que España le da ayudas a los inmigrantes ilegales que los españoles no tienen y había abogado por instalar mayores vallas en las fronteras.

Minutos después, Javier Ruiz ha sido tremendamente rotundo al afirmar: “Voy a ser telegráfico: me avergüenza lo que acabo de escuchar, me avergüenza lo que acabo de escuchar en Vox”.

“Primero porque es mentira. No, no le pagamos a los inmigrantes ilegales. No, no estamos haciendo lo que dicen. No, no es verdad nada de lo que dicen”, ha dejado claro el periodista antes de subrayar que, además, el discurso de Abascal “no es original”.

“Todo lo que hemos escuchado es el discurso de Trump”, ha proseguido Ruiz, quien ha asegurado que incluso la frase de “vallas altas hacen buenos vecinos” que ha pronunciado Abascal está inspirada en los discursos de Trump.

“Ni siquiera es original. Militarizar las fronteras, es lo que se planteó en México, la invasión de los inmigrantes... Se le ha olvidado decir que eran violadores, es lo único que le ha faltado para repetir algo que ni siquiera ha escrito él”, ha explicado el periodista antes de añadir: “Insisto: me avergüenza porque es mentira y porque intenta ganar votos sobre las espaldas de gente débil. Es vergonzoso y es vergonzoso, por cierto, escucharlo”.

En ese momento, Ana Rosa Quintana ha matizado que “España no es Estados Unidos” porque “no somos una gran potencia”. “La miseria es universal, aprovechar a los más débiles para sacar tú rédito, esto es universal, no tiene nacionalidad”, ha zanjado Javier Ruiz.