Javier Ruiz habla sin tapujos y por primera vez de su salida del programa de Ana Rosa Quintana

Javier Ruiz en 'Todo es mentira'. TODO ES MENTIRA

Javier Ruiz ha mantenido una charla con el periodista Julián Macías en el programa de YouTube Pandemia Digital. Ruiz ha hablado por primera vez de su salida de El programa de AR, en Telecinco, espacio televisivo de actualidad del que fue despedido el pasado mes de julio.

“Te digo lo que hay y verás que yo tengo el nivel de eufemismos en cero. Cuando has dicho antes ‘llega un momento en que compran Cuatro y te vas’. No, compran Cuatro y me despiden. A mí me despidieron. No pasa nada y, además, no hay ningún problema en esto”, ha explicado antes de abordar su despido de el programa matinal de Mediaset.

Y ha proseguido: “Y Ana Rosa me despidió también. Y dicho esto, no me voy voluntariamente, a mí me echan, no pasa nada. Y también te digo, y te lo voy a decir de verdad y te voy a sorprender con esto, y no hay ningún rencor. Yo respeto a Ana Rosa y la quiero personalmente porque a mí me llevó, a mí me ha tenido ahí como una voz más y en el momento en el que quiere prescindir de mí, quiere prescindir de mí y punto y no hay más. Por eso digo que no inaugura la libertad de expresión que me siente en su mesa ni la clausura cuando mí me echa”:

Ha explicado Ruiz que él no está “cómodo con la mentira” porque es algo que no le gusta: “No me gusta, cuando escucho cosas en la mesa en las que no estoy de acuerdo, pero no es que no esté de acuerdo es que simplemente son falsas. Ese es el límite que debiéramos tener todos los periodistas”.

“Yo respeto a Ana Rosa y la quiero personalmente porque a mí me llevó, a mí me ha tenido ahí como una voz más y en el momento en el que quiere prescindir de mí, quiere prescindir de mí y punto y no hay más” - Javier Ruiz

Para ilustrar lo que quiere decir ha usado una metáfora relacionada con el fútbol: “Tú puedes ser muy culé pero hombre hay veces que el Barça no juega bien, por muy muy blaugrana que tú seas no pasa nada en decir ‘oiga, el Barça se ha equivocado, el Barça ha cometido un error, falta o penalti’. Eso no te hace un traidor a los tuyos, te hace una persona crítica e inteligente. Lo mismo con el Madrid, tú puedes ser más blanco que Ferreras pero no pasa nada en criticar al Madrid, nadie te va a decir eres un traidor por, en un momento determinado ser crítico con los tuyos”.

Ha proseguido Ruiz diciendo que él no entiende el periodismo de trincheras y que no comparte porque cree que “no es periodismo” que es “otra cosa”: “Mi problema es que cuando toleramos las mentiras, las digan los que crees que son los tuyos o los de en frente, estás haciéndote cómplice de una cosa que no es periodismo”.

Publicidad

Para zanjar el asunto ha recordado una frase de un juez del Tribunal Supremo al que le preguntan por una definición de pornografía y él dice “no sé definirla pero sé reconocerla cuando la veo”.

“Pues con esto, con el periodismo pornográfico yo digo lo mismo. No sé definirlo pero sé reconocerlo cuando lo veo y no me gusta. No me gusta cuando se miente y no me gusta cuando se miente con una intención muy clara que es volcar políticamente la balanza. Podemos equivocarnos pero no mentir”, ha sentenciado.