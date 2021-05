Javier Ruiz, 'trending topic' tras sus palabras sobre Pablo Iglesias en 'El Programa de AR'

La dimisión de Pablo Iglesias como líder de Unidas Podemos tras el resultado de las elecciones madrileñas del 4 de mayo, en las que arrasó Isabel Díaz Ayuso, sigue siendo un tema de conversación en todas las tertulias políticas.

En todas ellas se trata de analizar cuál ha sido la causa del adiós de Iglesias.

En El Programa de AR, presentado por Ana Rosa Quintana en Telecinco, uno de los contertulios, José María Olmo, periodista de El Confidencial, apuntaba a que el “momentum” de Podemos fue en 2016, “cuando estuvo a punto de dar el sorpasso al PSOE” y que ahora “es un partido marginal” aunque “sale mucho en los medios”.

Sobre este último asunto, otro de los presentes en la mesa, el periodista de la Cadena SER Javier Ruiz, ha querido señalar el trato mediático que ha recibido la formación morada y, particularmente, el propio Iglesias.

“Claro que ocupa mucho espacio en los medios de comunicación, tanto que eso probablemente explica parte de lo que está ocurriendo en Podemos. Ha habido tales pasadas de algunos medios de comunicación con Podemos que yo creo que hemos traspasado límites éticos intolerables. Se ha publicado la ecografía de sus hijos, se ha entrado a hacer reportajes de una casa... En fin, se han violado cosas que yo no doy crédito todavía. Claro que ha habido mucha ocupación mediática, para destruir la formación. Y es indudable decir esto. Y lo dice alguien que discrepa prácticamente en todo con Pablo Iglesias, yo no estoy prácticamente de acuerdo en nada. Pero creo que ese aliento mediático que decías tú antes ha estado, para cargárselo. Y a mí me preocupa una cosa: si acosando a una persona un año a la puerta de su casa, si persiguiéndole donde va de vacaciones, si mandándole balas, si todas estas cosas consiguen echar a un político, cuidado. Cuidado, porque este es el que no te gusta y no pasa nada. Pero cuando le pase al que te gusta... cuidado, cuidado con lo que estamos hablando, ¿eh?”.