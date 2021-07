Javier Ruiz presenta por sorpresa 'Todo es mentira'

El periodista Javier Ruiz se ha puesto este jueves al frente de Todo es mentira, en Cuatro, porque Risto Mejide tiene coronavirus y, por esa misma razón, Marta Flich permanece en cuarentena.

“Al primer becario que han cogido por el pasillo lo han sentado aquí junto a Miguel Lago, Antonio Castelo y Ana Francisco”, ha dicho el presentador.

También ha dado positivo en coronavirus la influencer Laura Escanes, pareja de Risto Mejide, que ha contado en sus stories de Instagram cómo se encuentra.

“He estado un poco desaparecida y desconectada pero ya me encuentro mejor. Ya sabéis que ayer me tocaba ponerme la primera dosis de la vacuna y, lamentablemente, no me pude vacunar porque he dado positivo en covid. Risto y Roma también están contagiados”, ha empezado diciendo.

“Estamos todos bien, dentro de lo que cabe”, ha señalado. “No tenemos síntomas graves, tenemos tos, sobre todo Roma”. Escanes, de 25 años, ha detallado que ella también ha tenido dolor de cabeza y muscular, además de mucho frío “una noche”.