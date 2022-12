Javier Ruiz saca la libreta de los datos y le hace este auténtico roto a Feijóo

El dirigente del PP afirmó este fin de semana que “seguimos con el doble de la tasa de paro que la media de la UE y eso sin descontar el maquillaje de las cifras de paro que mes a mes nos señalan diciendo que aquellos que trabajan dos días o dos semanas al mes y que cobran el paro no computan en la lista del paro”.

Tras escuchar esas palabras, Ruiz ha afirmado que eso no es verdad: “Y no lo es desde 1985. La reforma laboral no ha cambiado la forma de contabilizar los fijos discontinuos. La verdad es que llevamos 37 años con el mismo sistema. La norma es tan antigua que se firmó el 11 de marzo de 1985, la firmó Joaquín Almunia. El BOE se escribía a máquina”.