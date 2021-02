Extorsiones sexuales y un divorcio multimillonario: la otra vida de Jeff Bezos

POOL New / Reuters

Durante sus años al frente de su compañía, Bezos ha tratado de dejar apartado su lado más “personal”, pero no ha podido evitar que algunos escándalos salpiquen su trayectoria.

“Quiero besarte ahora mismo y penetrarte lenta y suavemente”: los mensajes calientes con su amante

En los mensajes de texto se incluían también imágenes sin camiseta, posados sexys desde la cama y una cantidad de proposiciones sexuales que dejan como infantiles las de Pérez-Galdós y Pardo Bazán . “Te echo de menos. Quiero besarte ahora mismo y penetrarte lenta y suavemente. Y tal vez por la mañana te despierte y no sea tan amable contigo”, se podía leer en uno de ellos.

Bezos apuntó entonces a una extorsión por parte del tabloide estadounidense al amenazarle con publicar este tipo de mensajes y una serie de imágenes explícitas en las que el magnate aparecía desnudo. “Captaron mi atención. Pero no como probablemente esperaban. No importa la vergüenza personal que pueda sentir porque hay algo más importante. Si yo, en mi posición, no puedo enfrentarme a este tipo de extorsión... ¿Cuánta gente puede hacerlo?”, dijo entonces.