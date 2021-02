Jeff Bezos anuncia que dejará de ser el CEO de Amazon este verano

Sin embargo, el adiós no es total. Bezos no desaparece de ‘su’ compañía y ha reconocido que pasará a ser “presidente ejecutivo de la junta”: “Me complace anunciar que durante el tercer trimestre pasaré a ser presidente ejecutivo de la junta de Amazon y que Andy Jassy se convertirá en director ejecutivo (CEO)”.

“Este viaje comenzó hace unos 27 años. Amazon era solo una idea y no tenía nombre. La pregunta que me hicieron con más frecuencia en ese momento fue: ‘¿Qué es Internet?’ Afortunadamente, no he tenido que explicar eso en mucho tiempo”, prosigue el empresario.

“Tengo la intención de centrar mis energías y atención en nuevos productos e iniciativas tempranas en el puesto de presidente ejecutivo. Andy es muy conocido dentro de la empresa y ha estado en Amazon casi tanto tiempo como yo. Será un líder sobresaliente y tiene toda mi confianza”, ha afirmado Bezos en su comunicado a la empresa.