Jennifer Aniston cuenta por primera vez que ha intentado quedarse embarazada

James Devaney via Getty Images Jennifer Aniston en el rodaje de 'Morning Show'.

Las preguntas sobre la maternidad y las especulaciones sobre posibles embarazos son una constante en la vida de los famosos. El caso de Jennifer Aniston es uno de esos que dio la vuelta al mundo. La actriz que dio vida a Rachel Green en Friends incluso escribió una carta en la edición estadounidense del HuffPost en la que afirmaba estar “harta” de las habladurías sobre su cuerpo y un posible bebé en camino.

Su realidad era muy distinta y, aunque en 2021 ya dijo en The Hollywood Reporter que estas preguntas le parecían indiscretas porque “nadie sabe por qué no tiene hijos”, Aniston ha hablado por primera vez en una entrevista con la revista Allure que trató de quedarse embarazada.

“Estuve tratando de quedarme embarazada”, ha revelado la actriz, que es la portada del número de diciembre de la revista.“Fue un camino desafiante para mí, el camino de hacer bebés”, ha añadido, cuando la periodista le responde que desconocía esta información, ella responde: “No lo sabías ni tú ni nadie. Todos estos años y años y años de especulación... Fueron realmente difíciles”.

“Me estaba sometiendo a tratamientos de fecundación in vitro, bebiendo tés chinos, lo que fuera… Le estaba dando todo. Habría dado cualquier cosa porque alguien me hubiera dicho: ‘Congela tus óvulos. Hazte un favor’. Simplemente no lo piensas. Así que aquí estoy hoy. El barco ha zarpado”, ha señalado la intérprete de 53 años.

“He pasado años protegiendo mi historia sobre mi in vitro. Soy muy protectora con estas cuestiones porque me da la sensación de que tengo poco que guardarme para mí misma. El mundo crea historias que no son ciertas, así que yo debería contar bien la verdad. Siento que estoy saliendo de mi hibernación. No tengo nada que esconder”, ha señalado y ha anunciado que algún día escribirá algo al respecto.

Del mismo modo ha desmentido las informaciones que se publicaron tras su ruptura con Brad Pitt que aseguraban que el actor la había dejado por no ser madre. “Ese relato de que yo era simplemente egoísta, y de que solo me importaba mi carrera... Dios no permita que una mujer tenga éxito y no tenga un hijo”, ha ironizado. “La razón por la que mi esposo me dejó, por qué rompimos y terminamos nuestro matrimonio porque no le daba un hijo, era todo una absoluta mentira. A estas alturas no tengo nada que esconder”, se ha quejado.

La actriz no ha aclarado en Allure en qué momento de su vida intentó quedarse embarazada, aunque ha señalado sentirse más aliviada ahora que en épocas anteriores. “De hecho, siento un poco de alivio ahora porque ya no hay más: ‘¿Puedo tenerlos?’ Ya no tengo que pensar en eso”, ha contado.

De hecho, ha asegurado sentirse mejor ahora que en los 90. “Me siento mejor que nunca ahora. Más que cuando tenía veinte, treinta o cuarenta y pico años. Tenemos que dejar de decirnos cosas horribles a nosotras mismas. Vas a tener 65 años algún día y pensarás ‘estaba estupenda a los 53’”, ha señalado.

Puedes volver a leer aquí la carta de Aniston sobre la maternidad en la edición estadounidense del HuffPost.

