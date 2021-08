Sharon Stone y Jennifer Aniston llevan su defensa de las vacunas al máximo: quizá ni tú llegarías tan lejos

Getty Images Las actrices Jennifer Aniston y Sharon Stone.

La vacuna contra el coronavirus sigue extendiéndose en el mundo como la herramienta más fiable y efectiva para hacer frente a la pandemia. En España, el 65,1% de los mayores de 12 años tienen la pauta completa de vacunación, según los últimos datos del Ministerio de Sanidad. Sin embargo, en otros países como EEUU esta cifra baja al 50,1% a pesar de haber iniciado antes el proceso de inmunización.

Por este motivo, numerosos famosos y rostros conocidos de Hollywood se han posicionado a favor de las vacunas y han tratado de movilizar a la población para que se inocule. Sharon Stone ha sido una de ellas y se ha plantado frente a las productoras señalando que no volverá a pisar un set de rodaje hasta que todo el sector esté vacunado.

Tal y como informa Infobae, la actriz había denunciado previamente presiones y amenazas en el rodaje de su última película después de que exigiera que todo el personal estuviese vacunado. Las reticencias de los productores han hecho que Stone se plantee participar en nuevos proyectos.

“Me han ofrecido un trabajo, un buen trabajo. Uno que realmente quiero hacer en Atlanta. Es por eso que se me erizan los pelos porque el Producers Guild of America no garantizará que todos en nuestro programa estén vacunados antes de que yo vaya a trabajar”, señaló en un vídeo promocional.

″¿Me están amenazando con hacerme perder el trabajo? Sí, lo hacen. ¿Perderé mi trabajo si no se vacuna a todo el mundo en la serie? Sí, podría hacerlo. ¿Intentaré por todos nosotros que todos los sets a los que vayamos tengan al equipo vacunado? Sí, lo haré. ¿Por qué? Porque es ridículo que tengamos que ir a trabajar donde no es seguro hacerlo”, señaló en el vídeo con el que se posiciona como candidata a la ejecutiva del sindicato de actores.

Su caso no es el único. Jennifer Aniston también se ha sumado a la cruzada por la inmunización de la población señalando en una entrevista en InStyle que ha “cortado lazos” con personas que no se habían vacunado o no querían decir si lo habían hecho.

“Acabo de perder a algunas personas en mi rutina semanal que se negaron o no revelaron si habían sido vacunadas o no y ha sido lamentable”, señaló. “Siento que es su obligación moral y profesional informar, ya que no todos estamos agrupados y siendo evaluados todos los días. Es complicado porque todo el mundo tiene derecho a su propia opinión, pero muchas opiniones no están basadas en nada, excepto en el miedo o la propaganda”, añadió.

Aniston se ha pronunciado en más de una ocasión a favor de las vacunas y alentó a sus seguidores a que usasen mascarilla desde marzo de 2020. “Esta recomendación simple y efectiva se está politizando a expensas de la vida de las personas. Y esto no tendría que ser un debate”, señaló entonces en su cuenta de Instagram.

Ellas dos no han sido las únicas que se han posicionado con respecto a la vacunación del personal de producción. Por ejemplo, Sean Penn se negó a grabar varios capítulos de la serie Gaslit si no estaba todo el equipo inoculado, incluso se ofreció a pagar de su bolsillo la inmunización de los trabajadores.

Tom Cruise, de quien ya se filtró un audio visiblemente enfadado por ver a personas del equipo incumplir las medidas sanitarias, incluso fue más allá y llegó a amenazar con despedir del rodaje de Misión Imposible 7 a aquellos que no cumpliesen las medidas de protección y se negasen a la vacunación.