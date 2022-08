Jennifer Garner, otra 'celebrity' que advierte sobre los retoques estéticos

A sus 50 años, la actriz Jennifer Garner se ha convertido en una firme defensora de la belleza natural y de la vida saludable. Así lo muestra en sus redes sociales, donde comparte recetas, charlas de yoga y meditación o el trabajo en el huerto de Once Upon a Farm, empresa de alimentación orgánica para niños de la que ella es una de sus fundadoras.

Esta no es la primera vez que Garner se muestra contraria a estos tratamientos y concretamente al bótox. En una entrevista en 2020 reconoció haberse puesto toxina botulímica en más de una ocasión, pero no quedó contenta con el resultado: “No me gusta, no quiero una cara congelada”.