Jennifer Lawrence habla de sus problemas al enfrentarse a la fama: "Bebíamos y nos drogábamos"

La actriz ha hablado en una entrevista con The New York Times sobre cómo fue lidiar con la fama con apenas 22 años. Aunque asegura que “las películas fueron fantásticas” sí que señala que tuvo miedo sobre las consecuencias que tendrían.

Tras su confesión, la intérprete que dio vida a Katniss Everdeen bromeó con que ya no era así, especialmente preocupada por su familia política” A mi suegra le va a encantar esto. ¡Ya no lo hago, soy mamá!”, declaró entre risas antes de admitir que en el rodaje de Don’t look Up tuvo que drogarse de verdad para una de las escenas. “Puedes decírselo a los periodistas, pero que nadie se lo diga a mi suegra”, bromeó.