Jennifer Lopez deja planchado a un seguidor que la acusa de operarse: "Es solo mi cara"

GARY HERSHORN via Getty Images Jennifer Lopez en el concierto de la Nochevieja de 2020 en Times Square (Nueva York).

“Puedo decir que las cejas y la frente no se mueven en absoluto cuando hablas o intentas expresarte. Definitivamente tienes bótox. Toneladas de bótox. Y está bien, solo lo digo”, señaló una usuaria.

Al presentar su producto en su perfil de Instagram , Lopez recibió una oleada de comentarios, aunque algunos de ellos no fueron especialmente amables.

Jennifer Lopez ha acallado a uno de sus seguidores este fin de semana después de que le dijese que se había inyectado bótox. La cantante de éxitos como Let’s get loud compartió un vídeo en el que promocionaba una de las mascarillas de su firma de cosmética JLo Beauty, que estará próximamente a la venta en Amazon.

La artista no dudó en responder de la forma más tajante posible negando que se hubiese operado ni se hubiese inyectado bótox.

"LOL, es solo mi cara. Por millonésima vez nunca me he puesto bótox ni ningún tipo de cirugía inyectable. Solo digo que utilicéis JLO Beauty y os sintáis bien en vuestra propia piel. Y hay otro secreto de JLO Beauty: trata de ser más positiva, amable y reconfortante con los demás y no pierdas tu tiempo hundiendo a los demás. Eso también te mantendrá joven. Con mucho amor", sentenció la cantante.

La artista, de 51 años, acostumbra a mostrarse de lo más natural con sus seguidores con numerosas fotos sin maquillaje. De hecho, en más de una ocasión ha sorprendido con su físico a sus seguidores.