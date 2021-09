Jennifer Lopez demuestra que no conoce el miedo con sus últimos 'looks'

Franco Origlia via Getty Images

Franco Origlia via Getty Images

Primero, JLo fue la invitada estrella en el desfile de Dolce&Gabbana, donde acaparó gran parte de las miradas con un conjunto de top y pantalón y una capa plagada de bordados. El look fue para muchos espectacular, pero poco tiene que ver con los dos estilismos arriesgados que la cantante ha vestido este fin de semana.

La actriz redebutó en la alfombra roja junto a Ben Affleck para presentar el último proyecto del actor, The last duel, en el Festival de Venecia. La pareja fue la protagonista absoluta de la noche del viernes, y JLo eligió un vestido acorde con la ocasión.

John Phillips via Getty Images for 20th Century St

John Phillips via Getty Images for 20th Century St

El look no puede ser más Jennifer Lopez: ajustadísimo, con abertura lateral y con un pronunciado escote no apto para cualquier estrella. La cantante lo completó con diamantes de Cartier y con unas elevadas plataformas en tonos metalizados.