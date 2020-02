Jéssica Albiach: "Torra pasará a la historia como el peor presidente de la Generalitat"

CARLOS PINA Jéssica Albiach

Republicana, feminista, ecologista. Pero no independentista. Su fórmula: que se celebre un referéndum en Cataluña pero que no sea simplemente de ‘sí’ o ‘no’. Ella aspira aspira a una opción en el que las cosas no se queden como están, sin llegar a la separación, con un marco de compartir soberanías entre Cataluña y España. Esta es la opción de Jéssica Albiach, la candidata de los ‘comunes’ para las próximas elecciones catalanas. Esta periodista valenciana, nacida en 1979 y radicada en Barcelona, aspira a que el próximo Govern sea progresista y, para ello, confía en que ERC y el PSC superen sus heridas. Lo que rechaza tajantemente es conformar un Gobierno con Junts. “Estamos en las antípodas”, sostiene durante esta entrevista. ¿Cómo está Cataluña ahora mismo? Diría que son sentimientos contradictorios. Por un lado, esperanzada por el Gobierno de coalición progresista que tenemos en el Estado, con oportunidades de diálogo y apostando por la desjudicialización. Paralelamente, si bien hemos conseguido un acuerdo de presupuestos después de una época de austeridad y de recortes, necesitamos urgentemente unas elecciones lo más rápidas posibles porque los socios del Govern, Junts y ERC, no tienen una hoja de ruta compartida y estamos viendo discusiones diarias entre ellos. No están poniendo las energías en resolver las preocupaciones de la ciudadanía. Lo que necesitamos es que la mayoría progresista catalana lleve el cambio ahora también a la Generalitat.

CARLOS PINA Jéssica Albiach posa después de la entrevista

¿Su apuesta es un tripartito ERC, PSC y los ‘comunes’? Nunca he hablado de tripartito porque, si bien es una fórmula que funcionó hace diez o quince años, estamos en otro momento. Hay fórmulas diversas: el pacto del Botanic en el País Valencià, el Gobierno de coalición en el Estado, el Ayuntamiento de Barcelona… Primero necesitamos ver qué nos dicen las urnas y, a partir de ahí, articular una fórmula que dé respuestas. No soy fetichista de ninguna exacta. Nosotras somos la mejor garantías para que este futuro Gobierno de la Generalitat sea progresista. Nos hemos mantenido en un discurso coherente.

Necesitamos urgentemente unas elecciones en Cataluña

ERC está diciendo que es imposible una unión con PSC y los ‘comunes’. ¿Cree que Esquerra cierra la puerta? Lo que leí es porque era que el PSC no había ido a ver a los presos y Miquel Iceta no tenía una buena relación con los dirigentes de Esquerra. Estamos en un momento en el que estas fuerzas llegan heridas de ciertas batallas, pero la política es ponerse por encima de nuestros egos y dar soluciones. No se entendería que la fórmula no fuera progresista y volviéramos a repetir otras fracasadas como la que vemos ahora mismo entre ERC y Junts. Aspiro a que Esquerra y el PSC se sobrepongan a estas heridas y piensen en las necesidades del país. Estamos hablando de cambio y de que se haga posible en Cataluña como en el Estado. Además, Cataluña ha sido históricamente motor democratizador del Estado. No se entendería que siguiéramos con un Gobierno inoperante, ineficaz y que se pasa todo el día a la greña. ¿Los ‘comunes’ estarían dispuestos a entrar en un Gobierno en el que estuviera Junts? Dije que no, y lo mantengo. Carles Puigdemont se ofendió. La realidad es que Junts tiene un proyecto político que está en las antípodas nuestras, es antagónico. Si fuese por Junts, no tendríamos un Gobierno progresista en el Estado y la mesa de diálogo no estaría funcionando. No acaban de cuadrar nuestros programas políticos.

Aspiro a que Esquerra y el PSC se sobrepongan a estas heridas y piensen en las necesidades del país

En el resto de España siempre está la impresión de ambigüedad de los ‘comunes’. Un sí o un no, ¿quiere un referéndum sobre la independencia? La solución para Cataluña tiene que ser votada por los catalanes. El referéndum no llegará mañana ni pasado mañana. Nosotros lo llevamos en el programa. Pero como no llegará, ¿qué decimos? ¿Nos levantamos de la mesa y adiós? Hay que ir avanzando, llevamos muchísimo tiempo de retroceso de derechos y de enquistamiento del problema político. Por tanto, avancemos en la agenda catalana. Eso es, por un lado, blindaje del autogobierno, hay que reformar el sistema de financiación, avanzar en el blindaje de la inmersión y de los derechos culturales. Y al final tengamos un gran acuerdo que pueda ser votado por la ciudadanía.

CARLOS PINA La candidata de los 'comunes' durante la entrevista

Si hubiera un referéndum de independencia, ¿qué votaría? No soy independentista. Sería un error plantear el referéndum en términos binarios, de independencia sí o no. Pero eso es como sería un referéndum... No necesariamente. El proyecto que defendemos es una república federal leída en clave plurinacional. Por lo tanto, en caso de que haya una referéndum, no tendría que ser binario. No quiero que se queden las cosas como están ni la independencia de Cataluña. Lo que quiero es que la gente pueda decidir. Pero eso no sería un referéndum, con más opciones, sería una especie de consulta sobre el Estatuto, ¿no? ¿Sería la fórmula? No estamos hablando del Estatuto. Ahora mismo replantear abrir el melón del Estatuto, incluso en término ciudadanos, la gente no está aquí. Se sufrió mucho, se avanzaron unos pasos que luego el Constitucional, gracias al papel que jugó el PP, tumbó. Lo que tenemos que ir es a un marco de soberanías compartidas entre Cataluña y España.

No soy independentista

¿Son los ‘comunes’ unos traidores para el independentismo? Cometeríamos un error si hablásemos del independentismo como un todo homogéneo. Obviamente, habrá un sector que nunca compartirá nuestro posicionamiento, pero hay otra parte que nos ve como aliados en una parte del camino hacia esa consulta que tiene que haber. ¿Qué le parece Torra? ¿Es presidente? Es presidente. No fue investido por nosotras, pero lo fue por el Parlament. Será recordado seguramente como el peor presidente de la historia de Cataluña. Una persona que ha estado dirigiendo un Gobierno que no ha sabido resolver las cuestiones sociales y ha ido dando bandazos en la cuestión nacional. Esta falta de liderazgo político la ve una gran parte del independentismo e incluso dentro de sus filas. Pasará a la historia como el peor presidente de la Generalitat. Entiendo las complicaciones a las que se ha tenido que enfrentar, no iba como cabeza de lista. El contexto político es complicadísimo, pero no ha estado a la altura. ¿El nuevo Govern va a nacer hipotecado con unos presupuestos de una Generalitat presidida por Junts? Sería hipotecar al país dejar pasar un año más sin presupuestos. Sigo insistiendo a los socialistas. Iceta fue el primero que dijo ‘president, hacen falta presupuestos, estamos dispuestos a negociar’. Llegó un contexto electoral y dijo ‘no podemos’. Ahora se lamentan de no hacerlo. Lo mejor que puede hacer Iceta es preguntarle a sus alcaldesas qué están reclamando los ciudadanos, los sindicatos, los movimientos sociales. El diagnóstico de necesidad de presupuestos no era sólo de En Comù Podem.

CARLOS PINA Albiach, en la glorieta de Bilbao en Madrid

Pero si ustedes no quisieran, no habría presupuestos y podría haber ya elecciones. La irresponsabilidad de este Govern es tal que es capaz de seguir alargando la legislatura incluso sin presupuestos. Eso no lo podíamos permitir. Creer que las elecciones están condicionadas por los presupuestos es un error. Lo están, por un lado, por el calendario judicial -en algún momento llegará la respuesta del Supremo a la causa de Torra- y, por otro, a que Junts se organice y encuentre un candidato. ¿A quién prefiere de president? ¿Pere Aragonès o Miquel Iceta? A Jéssica Albiach, claro. Jajaja. En virtud de las encuestas. Será una campaña intensa, no habría que dar nada por sentado. Y no hemos venido a ser mediadoras entre dos supuestos partidos. Creo que hay algunos medios, líderes de opinión y partidos que están intentando reproducir la confrontación que hubo en su momento entre los dos bloques de Junts contra Ciudadanos con el PSC y Esquerra. No se corresponde a la realidad, es una disyuntiva falsa. ERC y el PSOE están colaborando en el Gobierno del Estado y no hay ninguna encuesta que diga que el PSC tiene opciones de Presidencia de la Generalitat. ¿ERC va a resistir las presiones de este tiempo preelectoral en el Congreso? ¿Cree que apoyarán los presupuestos generales? Sería un grave error que no lo hiciese, cometió este error una vez. No tendríamos que tropezar dos veces en la misma piedra. No solo serán buenos para todo el Estado, sino especialmente para Cataluña. Quiero confiar en que tanto Esquerra como Junts y la CUP no utilizarán los presupuestos de una manera electoralista. Es el momento de poner el país por delante de los partidos.

Ciudadanos ha utilizado el Parlament como un plató de televisión

Las encuestas dicen que los comunes pueden subir. ¿Cómo se afronta esta larguísima precampaña? Me gusta ser cautelosa, es una foto fija y hay una volatilidad del voto que supera el 50%. Es cierto que estamos demostrando que cuando somos decisivos la política vuelve a ser útil. En el Parlament hemos tenido claro lo que es ser oposición: no es montar pollos como si fuera un plató de televisión como ha hecho Cs durante esta legislatura. La cantidad de votos que han tirado por tierra, han utilizado el Parlament como un plató. Tampoco es ponerse estupendos y decir ‘aquí no me mojo’, ni mirar por encima del hombro. En el acuerdo de presupuestos, por ejemplo, tenemos una reforma fiscal que es la más valiente de los últimos veinte años. Los ‘comunes’ tienen, por primera vez, un ministro en el Gobierno de España: ¿Qué tal Manuel Castells? Es un lujo poder contar con él. Tiene prestigio internacional y ahora ha iniciado una gira muy interesante por todas las universidades. Ha anunciado medidas muy importantes: la lucha contra la precariedad laboral de los asociados en una situación lamentable y el tema de las becas y las tasas universitarias. En Cataluña, más de diez mil jóvenes han dejado de ir a la universidad porque no podían pagar las tasas, las más altas de toda Europa. ¿Y qué le parece que el ministro recién nombrado se fuera a Estados Unidos unos días? Era una cosa que se sabía. Manuel estaba viviendo en EEUU y tenía que cerrar una serie de cuestiones. Volvió y está al cien por cien.

CARLOS PINA Detalle durante la entrevista

La semana pasada vimos algunos choques en el Gobierno de coalición. ¿Va a durar cuatro años? Estoy convencida porque no están poniendo las siglas por delante del país. Son muy conscientes de la responsabilidad que tenemos, no sólo ante la ciudadanía española sino como referente también internacional y europeo en un contexto en el que avanza la extrema derecha. Las encuestas dicen que por primera vez va a irrumpir la extrema derecha de Vox en el Parlament. Abascal ya consiguió en esa comunidad más votos que Ciudadanos en las últimas elecciones generales. ¿Tiene miedo? Hay una gran responsabilidad por parte de Cs en la irrupción de Vox. Creo que el blanqueamiento que se ha hecho de las políticas de extrema derecha y vemos cómo Vox ha ido marcando la agenda del PP y de Cs. Han sido irresponsables porque empezaron una escalada no democratizadora, a ver quién era el campeón del recorte de derechos y libertades. A lo que aspiro es que haya una derecha que esté en los estándares democráticos europeos. Aquí en Andalucía o en Madrid siguen blanqueando. Confío en Cataluña y que el próximo Gobierno de la Generalitat será progresista. ¿Qué espera de la Mesa de Diálogo? Un calendario y un plan de trabajo. Tengamos claro que la negociación real se tendrá que dar, al menos por parte de Cataluña, con el próximo Gobierno de la Generalitat. Ahora mismo hemos visto que Junts ponía excusas para que se celebrara. La está intentando utilizar de una manera electoralista. Desembrollar el conflicto no será rápido. ¿Se imaginaba a Pablo Iglesias y a Alberto Garzón prometiendo su cargo con lealtad al rey? Somos profundamente republicanos pero es una fórmula que no se elige.

No creo que la princesa Leonor reine

Bueno, se pueden hacer modificaciones, como lo de Consejo de Ministras y de Ministros. Cada uno luego es libre de sus palabras. Conozco la convicción republicana tanto de Pablo como de Alberto. Sencillamente se acogieron a la fórmula establecida institucional. Sin más. ¿Eso quiere decir que no trabajaremos para una República? Pues no. Quiere decir que somos conscientes de que ahora mismo hay una Monarquía. Precisamente desde el Gobierno trabajaremos, quizá no esta legislatura pero sí en algún momento, para que pueda haber un referéndum y la ciudadanía pueda votar para elegir a su jefe de Estado. ¿Reinará la princesa Leonor? No lo creo. Sólo en Cataluña hay más de un 80% de gente republicana, la Monarquía está cada día más distanciada de la ciudadanía y tiene una mancha importante de corrupción. ¿Y por qué no está el referéndum en el acuerdo de gobierno con el PSOE? Somos conscientes de la correlación de fuerzas existentes. Si fuera por nuestra parte, estaría. Son los socialistas, ¿no? Claro. Y el PSOE se equivoca. Son más republicanas las bases socialistas que los dirigentes.

CARLOS PINA Albiach contestando durante la entrevista

Se anunció al principio por parte del Ministerio de Consumo, que dirige Alberto Garzón, que se limitaría la publicidad del juego en televisiones y radios de una a cinco de la madrugada. De repente, hay una excepción: los eventos deportivos a partir de las ocho de la tarde. ¿Se ha cedido ante presiones de las grandes cadenas y los clubs de fútbol? La reforma que se propone no es un punto de llegada, sino de partida. Llevamos un mes, es la medida más mediática de Consumo. No pensemos que es el final de camino, sino el primer paso. Y nos sitúa a la cabeza a nivel europeo, seremos el país más restrictivo con las casas de apuesta y la publicidad. Salvo Italia, que hubo una prohibición total y ahora retrocede. Como no queremos eso, hacemos el primer paso y seguiremos construyendo. ¿Pero es más peligroso el anuncio en una película, que estará prohibido, que en un partido de fútbol, que lo ven más menores y están sus ídolos? ¿Por qué es más peligroso en la cultura que en el fútbol? No haría comparaciones entre cultura y fútbol. Digo que es un primer paso y vendrán mucho más. Se irá avanzando. Lo que haga la Fiscalía va a ser vital en Cataluña. ¿Le gusta la elección de Dolores Delgado? No es una cuestión de si me gusta o no. ¿Le parece ético el nombramiento? Tiene una trayectoria que la avala, es indudable. Hay que esperar a ver las primeras medidas que toma. Tenemos que andar hacia una reforma de cómo se eligen los cargos del Poder Judicial. Tanto que han criticado el PP y Cs, les invito a que se sumen a participar de esta reforma. A ellos no les gusta cuando no eligen.

Errejón se equivocó presentándose