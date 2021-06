Carmen Sevilla tiene un clon y es una superestrella de Hollywood

Carmen Sevilla (1930) pudo ser una gran estrella de Hollywood en la década de los sesenta, cuando se convirtió en una pionera en España al participar en películas junto a actores de la talla de Charlton Heston o Jeffrey Hunter. Sin embargo, la actriz se decantó por seguir haciendo carrera en su país, y rechazó un contrato de siete años con uno de los grandes estudios de la meca del cine, que ahora “le ha hecho justicia” gracias a Jessica Chastain (sí, Jessica Chastain).

La estadounidense de 44 años coprotagoniza junto a Andrew GarfieldThe Eyes of Tammy Faye (Los ojos de Tammy Faye). El largometraje es un biopic sobre los evangelistas Tammy Faye and Jim Bakker, que fueron capaces de tejer la red televisiva religiosa más grande del mundo con el programa de noticias cristianas The PTL Club. Se emitió durante 15 años.

En una de las imágenes que han salido a la luz, se puede ver a Chastain caracterizada de Tammy Faye como si de un clon de Carmen Sevilla se tratara. La foto no sólo es un calco de la española, es casi una escena del histórico Telecupón, como ya han señalado en Twitter.