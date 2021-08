“Buenos días. Mi madre tomó el tren 9835 vagón 13 de Paris CDG a Marsella el sábado 31/7 a las 17:58 y se olvidó de mis ramos de victorias olímpicas con las mascotas de Tokio 2020. ¿Puedes ayudarme a encontrarlos? Gracias”, ha escrito Fox.

″¡Gracias a todos! No es gran cosa y no espero volver a encontrarlos. ¡Pero me dije a mí mismo por qué no probar Twitter en caso de que alguien lo encontrara!”, ha añadido la piragüista. La australiana reconoce que tiene sus dudas de que pueda encontrarlos pero que ha dedidido probar a hacerlo a través de dicha red social ante el valor que tienen para ella y su madre.