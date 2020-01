Jesús Calleja confiesa el varapalo financiero que sufrió: "De la noche a la mañana te das cuenta de que no tienes nada"

Después, el presentador se ha destapado con una historia personal para hablar de las preferentes, los productos financieros que arruinaron a miles de personas en España, sobre todo ancianos.

“Y las preferentes... por ejemplo, una persona ha ahorrado toda su vida, le ha costado muchísimo tener unos ahorros que tampoco son excesivos y le recomienda el director del banco que compre preferentes. Lo digo porque a mí me pasó y no me importa decirlo públicamente y de la noche a la mañana te das cuenta de que no tienes nada. Eso es terrible”, ha contado Calleja.

“Tenemos que ser muy conscientes, cuando asesoras a alguien que invierta en algo que tiene riesgo que esa persona pueda asumir ese riesgo”, ha respondido Botín.