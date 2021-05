Jesús Calleja cuenta qué vacuna le han puesto y manda un mensaje que todos deberían escuchar

El aventurero Jesús Calleja, de 56 años, se ha vacunado. El presentador de Planeta Calleja, en Cuatro, ha compartido con sus miles de seguidores de Instagram un vídeo mientras le inyectaban una dosis de Moderna.

“Un acontecimiento va a ocurrir en mi vida que es muy importante y que os animo a que todos lo hagáis y no lo dudéis en ello. Que me van a vacunar”, ha dicho emocionado el televisivo, que le ha preguntado al sanitario qué vacuna el iba a poner.

″¿Qué me vas a poner ahí? ¿Qué me chutas?”, ha querido saber Calleja. “Moderna”, le ha dicho el doctor. “Una cosa moderna me van a poner”, ha apostillado.

″¿Ya está? No me he enterado de nada. Parece mentira que han sido tres segundos. Tres segundos que cambian la vida. Ya queda uno tranquilo. Volveremos a la normalidad. Animaros a poneros la vacuna, de verdad. No tengáis cosas raras en la cabeza el que todavía tenga dudas”, ha afirmado el aventurero.

“Me tocó vacunarme!!! Gracias, gracias y mas gracias a la ciencia, a los científicos, médicos, enfermeros, personal sanitario, en definitiva esta sanidad pública por disponer de vacunas para volver más pronto que tarde a la normalidad. En los países con mayor vacunación los casos han descendido brutalmente, ya no hay dudas para el que las tenía. YO ME VACUNO!”, ha dicho en Instagram.