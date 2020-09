Jesús Calleja, esperanzado por los augurios que Fernando Simón le hizo sobre la pandemia

Jesús Calleja ha concedido su primera entrevista tras el anuncio de la emisión del Planeta Calleja con Fernando Simón. El aventurero ha estado en la Cadena Ser y ha contado, entre otras cosas, cómo contactó con el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias.

“Fui yo, llamé yo por teléfono porque toda la comunidad de alpinista sabíamos que escalaba muy bien. Si hay una persona que esté de actualidad y a la que podamos hacer preguntas que no estén dichas en las comparecencias es Fernando Simón”, ha confesado Calleja, que esperaba un no por respuesta, pero que para su sorpresa le dijo que sí.

El presentador del programa, que lo emitirá Telecinco el próximo 2 de octubre, ha desvelado que Simón no esquivó ninguna pregunta: “Da fechas concretas, cuál va a ser el proceso, cómo va a ser, cuándo se va a terminar la pandemia...”.

“Me dijo que no es que me lo diga él, es que tienen ahora una información entre todos sus colegas del mundo que antes no tenían, cuando llegó el coronavirus era una desinformación absoluta y hasta que no se tiene no se puede trazar una estrategia concreta, por lo que se producen fallos”, ha añadido.

Calleja también ha defendido al sanitario de las críticas que recibió por irse de vacaciones en plena segunda oleada: “Entiendo a las personas que han perdido a sus familiares, comprendo todas las circunstancias... lo que me parece un poco curioso que alguien intente censurarte, es decir, decir que ahora no es el momento. Yo quiero preguntar lo creo que todos los españoles querrían preguntar a Simón directamente: lo que le inquieta, lo que ha ocurrido, el futuro. A todos nos gustaría tenerlo delante”.

Por ello, Calleja ha asegurado que no se puede perder la libertad de expresión, la cual ha definido como “uno de los bienes más fundamentales que ha ganado la humanidad”. “Hay que respetar y entender que va a contar cosas que a lo mejor no ha contado y lo cuenta en otro foro, no condenemos ni aplaudamos sin haberle visto”, ha sentenciado.

Además, ha defendido que en ese contexto y no en el de una rueda de prensa le permite estar más relajado y afrontar las preguntas como si las hiciera un ciudadano y no un periodista. “Se las he hecho de forma más coloquial y directa, pero para eso necesitas tiempo para que me diga la verdad”, ha reconocido Calleja, que ha argumentado que todo el mundo va a programas más allá de los canales oficiales.

El aventurero también ha sido preguntado por el futuro que le ha dibujado Fernando Simón. Aunque no ha podido desvelar mucho para no desgranar el programa, sí que ha reconocido que le planteó un buen futuro.

“Soy un persona muy positiva y si se cumpliera lo que dijo, porque tenemos todos muchas dudas, vamos hacia un escenario muy bueno en cuanto las vacunas estén activas. No puedo decir mucho más”, ha finalizado.